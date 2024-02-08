Передвиборчі перегони в США — у Трампа і Байдена може з’явитися суперник

Президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп у своєї передвиборчій гонитві можуть не помітити ще одного кандидата на пост президента. Є ймовірність, що цього року вперше в американській історії жінка може стати лідером США.

Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в коментарі 24 Каналу в четвер, 8 лютого.

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Клочок вказав, що раніше обійняти посаду президента прагнула Гілларі Клінтон, тому цього року сценарій виборів може виглядати по-різному.

"Політична баталія, яка між ними (Байденом і Трампом — ред.) триває, не додає балів ні одному, ні іншому. Вона, звісно, більше шкодить Трампу", — зауважив керівник аналітичного центру.

За його словами, у республіканській партії США зараз криза. Клочок переконаний, що політики зараз ще не розуміють у що може "вилитися" ця криза.

"Згадую Ніккі Гейлі, яка просто на цій кризі може "вистрілити". Вона реально може "вистрілити" й стати дуже потужним політиком альтернативним для всіх американців, які побачать просто неспроможність цих двох політиків — Трампа і Байдена — досягти позитивного результату", — зауважив очільник центру.

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" прогнозує, що саме 52-річна республіканка Гейлі може стати ще одним кандидатом на пост президента США.

"Для американської політики — це перспектива просто неймовірна, враховуючи те, наскільки вона потужно веде кампанію на праймеріз у республіканців", — підкреслив Клочок.

Нагадаємо, 3 лютого Байден виграв праймеріз у Південній Кароліні. Це стало його першою офіційною перемогою на шляху до повторного президентства.

Також ми писали про те, що Апеляційний суд США відмовив Трампу в імунітеті до обвинувачень у справі про втручання у вибори 2020 року. Відповідно ексочільник країни може бути притягнений до відповідальності.