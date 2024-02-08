Предвыборная гонка в США — у Трампа и Байдена может появиться соперник

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп в своей предвыборной погоне могут не заметить еще одного кандидата на пост президента. Есть вероятность, что впервые в американской истории женщина может стать лидером США.

Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу в четверг, 8 февраля.

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Клочок указал, что ранее вступить в должность президента стремилась Хиллари Клинтон, поэтому в этом году сценарий выборов может выглядеть по-разному.

"Политическая баталия, которая между ними (Байденом и Трампом — ред.) продолжается, не добавляет баллов ни одному, ни другому. Она, конечно, больше вредит Трампу", — отметил руководитель аналитического центра.

По его словам, у республиканской партии США сейчас кризис. Клочок убежден, что политики еще не понимают, во что может "вылиться" этот кризис.

"Вспоминаю Никки Гейли, которая просто на этом кризисе может "выстрелить". Она реально может "выстрелить" и стать очень мощным политиком альтернативным для всех американцев, которые увидят просто несостоятельность этих двух политиков — Трампа и Байдена — добиться положительного результата", — заметил глава центра.

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" прогнозирует, что именно 52-летняя республиканка Гейли может стать еще одним кандидатом на пост президента США.

"Для американской политики это перспектива просто невероятная, учитывая то, насколько она мощно ведет кампанию на праймериз у республиканцев", — подчеркнул Клочок.

Напомним, 3 февраля Байден выиграл праймериз в Южной Каролине. Это стало его первой официальной победой на пути к повторному президентству.

Также мы писали о том, что Апелляционный суд США отказал Трампу в иммунитете к обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Соответственно, экс-глава страны может быть привлечен к ответственности.