Трампа можуть засудити за втручання у вибори, — Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Федеральний апеляційний суд у Сполучених Штатах виніс рішення, згідно з яким колишній президент Дональд Трамп не має президентського імунітету щодо звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року. Це означає, що він може мати справу з юридичною відповідальністю.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 6 лютого.

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Апеляційний суд у Вашингтоні відхилив аргумент Трампа про те, що він не підлягає притягненню до відповідальності, оскільки дії, щодо яких його звинувачують, нібито належали до його президентських повноважень.

Передбачається, що колишній президент звернеться з апеляцією на це рішення. Це передбачає, що справу буде розглянуто Верховним судом США.

Спеціальний прокурор Джек Сміт висунув звинувачення проти 77-річного Трампа у спробі незаконно анулювати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року та у шахрайстві з метою збереження своєї влади.

Втім, навіть якщо суди відхилять доводи Трампа, апеляційна процедура, швидше за все, дозволить відстрочити судовий розгляд, запланований на березень, і навіть перенести його до листопадових виборів.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував двопартійний законопроєкт американського Сенату про безпеку кордонів і допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Він заявив, що його ухвала "заб'є цвяхи в труну Республіканської партії".

Також Трамп заявив, що як тільки Іран отримає ядерну зброю, то будуть зовсім інші переговори з Вашингтоном. За його словами, відповідне озброєння в Ірану буде протягом 60 днів.