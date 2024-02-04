Трамп заявив, що Іран отримає ядерну зброю протягом 60 днів

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: скриншот

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, щойно Іран отримає ядерну зброю, то будуть зовсім інші переговори з Вашингтоном. За його словами, відповідне озброєння Іран матиме протягом 60 днів.

Про це Дональд Трамп повідомив в ефірі Fox News у неділю, 4 лютого.

Читайте також:

Ядерна зброя для Ірану

"Як тільки вони отримають ядерну зброю, це вже зовсім інша історія. Зовсім інші переговори, зовсім інша угода. І Байден дозволив їм це зробити", — зазначив Трамп.

На його думку, президент США Джо Байден може втягнути країну в Третю світову війну, що може статися за наступні 9 місяців.

"Його (Байдена. — Ред.) не поважають. З нього сміються по всьому світу. Він погано виконує свою роботу", — додав експрезидент та кандидат у президенти США.

Конфлікт США — Іран

Нагадаємо, що США уразили 85 об'єктів, пов'язаних з Іраном, на території Іраку та Сирії 2 лютого. Американські військові завдали авіаударів по військовій інфраструктурі угруповань-прибічників КВІР, які Іран використовує для нападу на війська США та коаліції.

Також ми повідомляли, що це була запланована спецоперація Вашингтону, яку планувалось провести на вихідних 2-3 лютого.

Додамо, що США розпочали військову операцію проти Ірану на території Сирії 2 лютого. Таким чином Вашингтон відповів на ракетний удар по базі США в Йорданії, який призвів до смерті трьох бійців.