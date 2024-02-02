Армія США у вихідні атакуватиме військову інфраструктуру Ірана у Сирії, — WSJ

Рейнджер армії США та гелікоптери "Чорний яструб". Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Контингент американських військ в Іраку на цих вихідних планує провести військову операцію зі знищення військової інфраструктури Ірану в Іраку та Сирії. Атака слугує ударом у відповідь на підступний ракетний удар по базу ЗС США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє бійців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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США завдадуть Ірану удару у відповідь

Як повідомляється у матеріалі, відповідь США буде "багаторівневою". Операція буде складатися з військових дій з іншими кроками, які можуть бути змінені заради повної мінімізації жертв серед цивільного населення, аби показати, що у Вашингтоні не бажають ескалації, але відповідальність з уряду Алі Хаменеї "ніхто не скасовував".

Видання додає, що операція налаштована на зобов'язання Ірану та його поплічників припинити "розбійні напади" по всьому регіону, доки у Білому домі спільно з його союзниками проводяться переговори щодо припинення вогню між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем заради зменшення напруженості.

Водночас як зазначають у виданні, Корпус вартових ісламської революції (назва ЗС Ірану) надіслав сигнал, що не віддав наказу про атаку на базу американських армійців, і попередили, що удари США по території Ірану, або контингенту КВІР у Сирії, спонукають Тегеран "на відповідь".

Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що контингент американських збройних сил буде виведено з Іраку. За його словами, найближчими днями США та Ірак розпочнуть спільні перемовини для забезпечення безпеки в регіоні Близького Сходу.

Водночас армія США раніше завдала удару по авіабазі КВІР "Аль-Асад", складах і місцях підготовки запуску ракет, ракетних комплексів "Аль-Фатех" та БПЛА одностороннього ураження.