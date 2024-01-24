Відповідь Ірану — США завдали ударів у відповідь по бойовиках в Іраку

Військові США. Фото: Reuters

Військові США у вівторок, 23 січня, завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на атаку по американській базі. Удари були спрямовані на штаб-квартиру "КХ", склади і місця підготовки запуску ракет, ракетних комплексів і БпЛА одностороннього ураження".

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає CBS News.

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Як повідомили в Центральному командуванні США, "масштабна" атака на американські сили в суботу, яка викликала останні удари у відповідь на заході Іраку, була спрямована проти авіабази Аль-Асад.

У Пентагоні додали, що в атаці було використано кілька балістичних ракет і реактивних снарядів.

"Це була більш масштабна атака, ніж ми бачили раніше. Більшість снарядів були перехоплені засобами протиповітряної оборони, але деякі з них пролетіли крізь неї, і "було завдано певних структурних пошкоджень некритичним об'єктам", — сказала Сінгх.

У результаті атаки, четверо військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми, проте вже повернувся до виконання обов'язків.

Нагадаємо, Іран обстріляв ракетами й дронами територію Пакистану. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще троє — дістали поранення. Ісламабад відреагував на обстріл, пригрозивши серйозними наслідками для Тегерана.