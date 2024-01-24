Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Відповідь Ірану — США завдали ударів у відповідь по бойовиках в Іраку arrow

Відповідь Ірану — США завдали ударів у відповідь по бойовиках в Іраку

24 січня 2024 04:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Відповідь Ірану — США завдали ударів у відповідь по бойовиках в Іраку
Військові США. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Військові США у вівторок, 23 січня, завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на атаку по американській базі. Удари були спрямовані на штаб-квартиру "КХ", склади і місця підготовки запуску ракет, ракетних комплексів і БпЛА одностороннього ураження".

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає CBS News.

Читайте також:

Американькі атаки по цілях в Іраку

Як повідомили в Центральному командуванні США, "масштабна" атака на американські сили в суботу, яка викликала останні удари у відповідь на заході Іраку, була спрямована проти авіабази Аль-Асад.

У Пентагоні додали, що в атаці було використано кілька балістичних ракет і реактивних снарядів.

"Це була більш масштабна атака, ніж ми бачили раніше. Більшість снарядів були перехоплені засобами протиповітряної оборони, але деякі з них пролетіли крізь неї, і "було завдано певних структурних пошкоджень некритичним об'єктам", — сказала Сінгх.

У результаті атаки, четверо військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми, проте вже повернувся до виконання обов'язків.

Нагадаємо, Іран обстріляв ракетами й дронами територію Пакистану. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще троє — дістали поранення. Ісламабад відреагував на обстріл, пригрозивши серйозними наслідками для Тегерана.

США
Іран
Ірак
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі