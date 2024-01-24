Ответ Ирану — США нанесли ответные удары по боевикам в Ираке

Военные США. Фото: Reuters

Военные США во вторник, 23 января, получили удары по целям в Ираке в ответ на атаку по американской базе. Удары были направлены на штаб-квартиру "КВ", склады и места подготовки запуска ракет, ракетных комплексов и БПЛА одностороннего поражения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает CBS News.

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Как сообщили в Центральном командовании США, "масштабная" атака на американские силы в субботу, вызвавшая последние ответные удары на западе Ирака, была направлена против авиабазы Аль-Асад.

В Пентагоне добавили, что в атаке было использовано несколько баллистических ракет и реактивных снарядов.

"Это была более масштабная атака, чем мы видели ранее. Большинство снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые из них пролетели сквозь нее, и "были причинены определенные структурные повреждения некритическим объектам", — сказала Сингх.

В результате атаки четверо военнослужащих получили черепно-мозговые травмы, однако уже вернулся к исполнению обязанностей.

Напомним, Иран обстрелял ракетами и дронами территорию Пакистана . В результате атаки погибли двое детей, еще трое получили ранения. Исламабад отреагировал на обстрел, пригрозив серьезными последствиями для Тегерана.