Іран обстріляв Пакистан ракетами та дронами — загинули діти

Пакистанський військовий. Фото: Анадолу

Іран обстріляв ракетами й дронами територію Пакистану. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще троє — дістали поранення. Ісламабад відреагував на обстріл, пригрозивши серйозними наслідками для Тегерана.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Пакистану.

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Пакистан заявив, що "неспровоковане порушення" повітряного простору країни є порушенням суверенітету та "може мати серйозні наслідки", відповідальність за які лежить на Ірані.

У МЗС країни наголосили, що такі односторонні дії нібито проти тероризму "не відповідають добросусідським відносинам і можуть серйозно підірвати двосторонню довіру".



Ісламабад подав МЗС у Тегерані рішучий протест. Іранського повіреного викликали до МЗС Пакистану.

Удар Ірану по Пакистану

Ввечері 16 січня Іран завдав удару на території Пакистану. Іранські ЗМІ писали, що ціллю атаки стали бази сунітського угруповання Джейш аль-Адль.

Наприкінці грудня 2023 року Джейш аль-Адль взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в районі кордону Ірану та Пакистану. Тоді загинули 11 правоохоронців.

Нагадаємо, 15 січня Іран завдав удару біля консульства США в місті Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Тегеран заявив, що атаку було здійснено на "ізраїльський шпигунський центр".



США засудили ракетний удар Ірану та наголосили, що підтримують зусилля Іраку у протидії подальшим атакам.



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