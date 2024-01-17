Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Іран обстріляв Пакистан ракетами та дронами — загинули діти arrow

Іран обстріляв Пакистан ракетами та дронами — загинули діти

17 січня 2024 08:37
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова
Іран обстріляв Пакистан ракетами та дронами — загинули діти
Пакистанський військовий. Фото: Анадолу
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова

Іран обстріляв ракетами й дронами територію Пакистану. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще троє — дістали поранення. Ісламабад відреагував на обстріл, пригрозивши серйозними наслідками для Тегерана.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Пакистану.

Читайте також:

Реакція Пакистану на обстріл із боку Ірану

Пакистан заявив, що "неспровоковане порушення" повітряного простору країни є порушенням суверенітету та "може мати серйозні наслідки", відповідальність за які лежить на Ірані.

У МЗС країни наголосили, що такі односторонні дії нібито проти тероризму "не відповідають добросусідським відносинам і можуть серйозно підірвати двосторонню довіру".

Ісламабад подав МЗС у Тегерані рішучий протест. Іранського повіреного викликали до МЗС Пакистану.

Удар Ірану по Пакистану

Ввечері 16 січня Іран завдав удару на території Пакистану. Іранські ЗМІ писали, що ціллю атаки стали бази сунітського угруповання Джейш аль-Адль.

Наприкінці грудня 2023 року Джейш аль-Адль взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в районі кордону Ірану та Пакистану. Тоді загинули 11 правоохоронців. 

Нагадаємо, 15 січня Іран завдав удару біля консульства США в місті Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Тегеран заявив, що атаку було здійснено на "ізраїльський шпигунський центр". 

США засудили ракетний удар Ірану та наголосили, що підтримують зусилля Іраку у протидії подальшим атакам.

Новини.LIVE писали про іранську атаку на курдів та розповідали, яке відношення до подій на Близькому Сході має війна в Україні.

Іран
Пакистан
обстріли
дрони
атака
ракетний удар
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі