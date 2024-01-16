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Держдеп США засудив удар Ірану по іракському місту Ербіль

16 січня 2024 07:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Держдеп США засудив удар Ірану по іракському місту Ербіль
Американський військовий на місці ракетного удару. Фото: Marine Corps Times
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державний департамент Сполучених Штатів засудив ракетний удар Ірану по іракському місту Ербіль. Також у відомстві наголосили, що підтримують зусилля Іраку у протидії подальшим ракетним ударам.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

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"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні атаки Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття родинам загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку", — наголосили у Держдепі.

США також підтримують зусилля уряду Іраку та регіонального уряду Курдистану, які спрямовані на задоволення прагнень іракського народу.

Раніше ми вже розповідали, що в Ірані заявили про завдання ударів по "шпигунській базі" в іракському Ербілі. Для цього сили країни задіяли балістичні ракети.

Нагадаємо, напередодні американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки завдали нового удару по бойовиках-хуситах у Ємені. Вдалося уразити об'єкт, що становив загрозу судноплавству в Червоному морі.

Додамо, американський винищувач 14 січня збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. В результаті атаки ніхто не постраждав.

США
Іран
війна
Ірак
ракетний удар

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