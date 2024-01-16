Госдеп США осудил удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Американский военный на месте ракетного удара. Фото: Marine Corps Times

Государственный департамент Соединенных Штатов осудил ракетный удар Ирана по иракскому городу Эрбиль. Также в ведомстве подчеркнули, что поддерживают усилия Ирака в противодействии дальнейшим ракетным ударам.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбили и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, подрывающих стабильность Ирака", — подчеркнули в Госдепе.

США также поддерживают усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана, направленные на удовлетворение стремлений иракского народа.

Ранее мы уже рассказывали, что в Иране заявили о нанесении ударов по "шпионской базе" в иракском Эрбиле. Для этого силы страны задействовали баллистические ракеты.

Напомним, накануне американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по боевикам-хуситам в Йемене. Удалось поразить объект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.

Американский истребитель 14 января сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. В результате атаки никто не пострадал.