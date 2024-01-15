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Іран завдав ударів по "шпигунській базі" в іракському Ербілі

15 січня 2024 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Іран завдав ударів по "шпигунській базі" в іракському Ербілі
Авіабаза в іракському Ербілі. Фото: Shafaq News
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Ірані заявили про завдання ударів по "шпигунській базі" в іракському Ербілі. Для цього сили країни задіяли балістичні ракети.

Про це пише Shafaq News.

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Тим часом ЗМІ в Іраку повідомляють, що ударів було завдано по авіабазі США та консульству США.

"Перша атака була націлена на авіабазу Харір, розташована приблизно за 15 кілометрів від Ербіля. База використовується силами США та Іраку", — вказано у повідомленні.

Водночас другий напад був спрямований на консульство США в Ербілі. Під удари дронів потрапило консульство.

Загалом пролунало близько шести вибухів, а у будівлі консульства спрацювали тривожні сирени.

Нагадаємо, напередодні американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки завдали нового удару по бойовиках-хуситах у Ємені. Вдалося уразити об'єкт, що становив загрозу судноплавству в Червоному морі.

Додамо, американський винищувач 14 січня збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Іран
Ірак
обстріли
ракетний удар

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