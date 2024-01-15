Иран нанес удары по "шпионской базе" в иракском Эрбили
В Иране заявили о нанесении ударов по "шпионской базе" в иракском Эрбили. Для этого силы страны задействовали баллистические ракеты.
Об этом пишет Shafaq News.
Иран нанес удары по базе в Ираке
Между тем СМИ в Ираке сообщают, что удары были нанесены по авиабазе США и консульству США.
"Первая атака была нацелена на авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. База используется силами США и Ирака", — говорится в сообщении.
В то же время, второе нападение было направлено на консульство США в Эрбили. Под удары дронов попало консульство.
В общей сложности прозвучало около шести взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.
Напомним, накануне американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по боевикам-хуситам в Йемене . Удалось поразить объект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.
Американский истребитель 14 января сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. В результате атаки никто не пострадал.
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