Иран нанес удары по "шпионской базе" в иракском Эрбили

Авиабаза в иракском Эрбили. Фото: Shafaq News

В Иране заявили о нанесении ударов по "шпионской базе" в иракском Эрбили. Для этого силы страны задействовали баллистические ракеты.

Об этом пишет Shafaq News.

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Между тем СМИ в Ираке сообщают, что удары были нанесены по авиабазе США и консульству США.

"Первая атака была нацелена на авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. База используется силами США и Ирака", — говорится в сообщении.

В то же время, второе нападение было направлено на консульство США в Эрбили. Под удары дронов попало консульство.

В общей сложности прозвучало около шести взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.

Напомним, накануне американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по боевикам-хуситам в Йемене . Удалось поразить объект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.

Американский истребитель 14 января сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. В результате атаки никто не пострадал.