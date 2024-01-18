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У США різко висловились щодо постачання зброї Іраном до РФ

18 січня 2024 08:16
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У США різко висловились щодо постачання зброї Іраном до РФ
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Cretive Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іран заперечує будь-яке постачання зброї до Росії для ударів по Україні. У США назвали це брехнею.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу. 

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У США назвали брехнею усі заперечення Ірану, що він не передає безпілотники для Росії, якими вона потім здійснює обстріли мирних міст України. 

"Це, вочевидь, неправда, і докази говорять самі за себе", — заявив Міллер. 

Як відомо, Іран неодноразово заперечував інформацію про передачу зброї для РФ, але країні не вірять. 

Іранські дрони для РФ: що відомо

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Цей новий БпЛА оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що спершу треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. 

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що на території України військовим вдалося збити Shahed-238 з реактивним двигуном, що летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що поки не може підтвердити цю інформацію. 

Іран
зброя
дрони
війна в Україні
Росія

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