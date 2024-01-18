В США резко высказались по поводу поставки оружия Ираном в РФ

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Cretive Commons

Иран отрицает любые поставки оружия в Россию для ударов по Украине. В США назвали это ложью.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

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В США назвали ложью все возражения Ирану, что он не передает беспилотники для России, которыми она затем производит обстрелы мирных городов Украины.

"Это, очевидно, неправда, и доказательства говорят сами за себя", — заявил Миллер.

Как известно, Иран неоднократно отрицал информацию о передаче оружия для РФ, но стране не верят.

Иранские дроны для РФ: что известно

Недавно в СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Этот новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что сначала нужно увидеть, насколько они будут эффективными, в каком количестве они смогут потенциально передать.

Напомним, недавно появилась информация, что на территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пока не может подтвердить эту информацию.