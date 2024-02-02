Армия США в выходные будет атаковать военную инфраструктуру Ирана в Сирии, — WSJ

Рейнджер армии США и вертолеты "Черный ястреб". Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Контингент американских войск в Ираке в эти выходные планирует провести военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры Ирана в Ираке и Сирии. Атака служит ответным ударом на коварный ракетный удар по базу ВС США в Иордании, в результате которой погибли трое бойцов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как сообщается в материале, ответ США будет "многоуровневым". Операция будет состоять из военных действий с другими шагами, которые могут быть изменены ради полной минимизации жертв среди гражданского населения, чтобы показать, что в Вашингтоне не желают эскалации, но ответственность с правительства Али Хаменеи "никто не снимал".

Издание добавляет, что операция настроена на обязательства Ирана и его приспешников прекратить "разбойные нападения" по всему региону, пока в Белом доме совместно с его союзниками проводятся переговоры по прекращению огня между боевиками ХАМАС и Израилем для уменьшения напряженности.

В то же время, как отмечают в издании, Корпус стражей исламской революции (название ВС Ирана) направил сигнал, не отдавший приказа об атаке на базу американских армейцев, и предупредили, что удары США по территории Ирана, или контингента КСИР в Сирии, побуждают Тегеран "на ответ".

Напомним, что ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил, что контингент американских вооруженных сил будет выведен из Ирака. По его словам, в ближайшие дни США и Ирак начнут совместные переговоры по обеспечению безопасности в регионе Ближнего Востока.

В то же время армия США ранее нанесла удар по авиабазе КСИР "Аль-Асад", составам и местам подготовки запуска ракет, ракетных комплексов "Аль-Фатех" и БПЛА одностороннего поражения.