CША почали завдавати авіаударів по Сирії, — ABC

Американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1 "Лансер". Фото ілюстративне: Rockwell International/U.S. Air Force

Армія США розпочала військову операцію проти Ірану на території Сирії. Для цього на виконання завдання вже вирушили надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1 "Лансер".

Про це повідомляє американський телеканал ABC.

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Також телеканал заявив, що попри проведення операції держсекретар США Ентоні Блінкен протягом вихідних перебуватиме на Близькому Сході. Він відвідає Саудівську Аравію, Єгипет, Катар, Ізраїль та Західний берег Йордану. ЗМІ зазначило, що цей візит — вже п'ятий з жовтня минулого року, як розпочалася війна в Ізраїлі.

B-1 "Лансер" — що відомо

Бомбардувальник B-1 злітає з авіабази "Едвардс" в штаті Каліфорнія. Джерело: оф.сайт ВПС США

Відзначимо, що B-1 "Лансер" — американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник, який перебуває на озброєнні тільки у ВПС США. Він здатен нести 144 керовані авіабомби GBU-39, 24 керовані крилаті ракети JASSM та навіть 12 ракет "Томагавк" полегшеної модифікації. Всього таких літаків у світі рівно 100 одиниць.

Операція США проти Ірану — що відомо

Нагадаємо, що раніше WSJ заявив, що американські війська в Іраку на цих вихідних проведуть військову операцію зі знищення військової інфраструктури Ірану в Іраку та Сирії. Атака слугує ударом у відповідь на підступний ракетний удар по базу ЗС США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє бійців.

Додамо, що армія США раніше завдала удару по авіабазі КВІР "Аль-Асад", складах і місцях підготовки запуску ракет, ракетних комплексів "Аль-Фатех" та БпЛА одностороннього ураження.