CША начали наносить авиаудары по Сирии, — ABC

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1 "Лансер". Фото иллюстративное: Rockwell International/U.S. Air Force

Армия США начала военную операцию против Ирана на территории Сирии. Для этого на выполнение задания уже отправились сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 "Лансер".

Об этом сообщает американский телеканал ABC .

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Также телеканал заявил, что, несмотря на проведение операции, госсекретарь США Энтони Блинкен в течение выходных будет находиться на Ближнем Востоке. Он посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и Западный берег Иордана. СМИ отметило, что этот визит уже пятый с октября прошлого года, как началась война в Израиле.

B-1 "Лансер" — что известно

Бомбардировщик B-1 взлетает с авиабазы "Эдвардс" в штате Калифорния. Источник: оф.сайт ВВС США

Отметим, что B-1 "Лансер" — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, находящийся на вооружении только в ВВС США. Он способен нести 144 управляемых авиабомбы GBU-39, 24 управляемые крылатые ракеты JASSM и даже 12 ракет "Томагавк" облегченной модификации. Всего таких самолетов в мире ровно 100 единиц.

Операция США против Ирана — что известно

Напомним, что ранее WSJ заявил, что американские войска в Ираке на этих выходных проведут военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры Ирана в Ираке и Сирии. Атака служит ответным ударом на коварный ракетный удар по базу ВС США в Иордании, в результате которой погибли трое бойцов.

Добавим, что армия США ранее нанесла удар по авиабазе КСИР "Аль-Асад", составам и местам подготовки запуска ракет, ракетных комплексов "Аль-Фатех" и БпЛА одностороннего поражения.