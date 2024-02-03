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Удари по іранських об'єктах в Іраку та Сирії — США уразили понад 85 цілей

3 лютого 2024 04:57
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Інна Буряк
редактор
Удари по іранських об'єктах в Іраку та Сирії — США уразили понад 85 цілей
Військові Збройних сил США. Фото: STF
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати Америки поцілили по Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним групах в п'ятницю, 2 лютого. Таким чином Вашингтон уразив понад 85 цілей в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє Центральне командування США в соцмережі Х.

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Удари США по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії

В армії США зазначили, що Збройні сили завдали авіаударів, використавши понад 125 високоточних боєприпасів, по військових об'єктах угруповань-прибічників КВІР. Їх Іран використовує для нападу на війська США та коаліції.

Зокрема, серед об'єктів, які обстріляли американські військові:

  • командно-контрольні оперативні центри,
  • розвідувальні центри,
  • сховища ракет і безпілотних літальних апаратів,
  • об’єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання боєприпасів.
Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Центрального командування США
Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Центрального командування США

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США уразили сім об'єктів, що були під керівництвом проіранських бойовиків, атака тривала пів години.

"Три з цих об'єктів розташовані в Іраку, чотири — в Сирії", — зазначив посадовець.

За його словами, іракський уряд попередили про операцію, а з Іраном немає зв'язку від атаки на американську базу в Йорданії. 

Кірбі додав, що це лише початок кампанії.

Коментар Байдена

Президент США Джо Байден на своїй сторінці в соцмережі Х підтвердив, що удари по об'єктах в Іраку та Сирії, завдали згідно з його наказом.

"Ми не прагнемо конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Але всім тим, хто хоче завдати нам шкоди: ми відповімо", — додав американський лідер.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х президента США Джо Байдена
Скриншот повідомлення зі сторінки в Х президента США Джо Байдена

Що відомо про операцію США проти Ірану

Нагадаємо, що США планували провести на вихідних військову операцію зі знищення іранських військових об'єктів в Іраку та Сирії.

Також ми повідомляли, що США розпочали військову операцію проти Ірану на території Сирії 2 лютого. Таким чином Вашингтон відповів на ракетний удар по базі США в Йорданії, який призвів до смерті трьох бійців.

Джо Байден
США
Іран
Сирія
Ірак
військові
Джон Кірби
атака

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