Удари по іранських об'єктах в Іраку та Сирії — США уразили понад 85 цілей

Військові Збройних сил США. Фото: STF

Сполучені Штати Америки поцілили по Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним групах в п'ятницю, 2 лютого. Таким чином Вашингтон уразив понад 85 цілей в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє Центральне командування США в соцмережі Х.

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Удари США по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії

В армії США зазначили, що Збройні сили завдали авіаударів, використавши понад 125 високоточних боєприпасів, по військових об'єктах угруповань-прибічників КВІР. Їх Іран використовує для нападу на війська США та коаліції.

Зокрема, серед об'єктів, які обстріляли американські військові:

командно-контрольні оперативні центри,

розвідувальні центри,

сховища ракет і безпілотних літальних апаратів,

об’єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання боєприпасів.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Центрального командування США

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США уразили сім об'єктів, що були під керівництвом проіранських бойовиків, атака тривала пів години.

"Три з цих об'єктів розташовані в Іраку, чотири — в Сирії", — зазначив посадовець.

За його словами, іракський уряд попередили про операцію, а з Іраном немає зв'язку від атаки на американську базу в Йорданії.

Кірбі додав, що це лише початок кампанії.

Коментар Байдена

Президент США Джо Байден на своїй сторінці в соцмережі Х підтвердив, що удари по об'єктах в Іраку та Сирії, завдали згідно з його наказом.

"Ми не прагнемо конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Але всім тим, хто хоче завдати нам шкоди: ми відповімо", — додав американський лідер.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х президента США Джо Байдена

Що відомо про операцію США проти Ірану

Нагадаємо, що США планували провести на вихідних військову операцію зі знищення іранських військових об'єктів в Іраку та Сирії.

Також ми повідомляли, що США розпочали військову операцію проти Ірану на території Сирії 2 лютого. Таким чином Вашингтон відповів на ракетний удар по базі США в Йорданії, який призвів до смерті трьох бійців.