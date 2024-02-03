Удари по іранських об'єктах в Іраку та Сирії — США уразили понад 85 цілей
Сполучені Штати Америки поцілили по Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним групах в п'ятницю, 2 лютого. Таким чином Вашингтон уразив понад 85 цілей в Іраку та Сирії.
Про це повідомляє Центральне командування США в соцмережі Х.
Удари США по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії
В армії США зазначили, що Збройні сили завдали авіаударів, використавши понад 125 високоточних боєприпасів, по військових об'єктах угруповань-прибічників КВІР. Їх Іран використовує для нападу на війська США та коаліції.
Зокрема, серед об'єктів, які обстріляли американські військові:
- командно-контрольні оперативні центри,
- розвідувальні центри,
- сховища ракет і безпілотних літальних апаратів,
- об’єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання боєприпасів.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США уразили сім об'єктів, що були під керівництвом проіранських бойовиків, атака тривала пів години.
"Три з цих об'єктів розташовані в Іраку, чотири — в Сирії", — зазначив посадовець.
За його словами, іракський уряд попередили про операцію, а з Іраном немає зв'язку від атаки на американську базу в Йорданії.
Кірбі додав, що це лише початок кампанії.
Коментар Байдена
Президент США Джо Байден на своїй сторінці в соцмережі Х підтвердив, що удари по об'єктах в Іраку та Сирії, завдали згідно з його наказом.
"Ми не прагнемо конфлікту на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Але всім тим, хто хоче завдати нам шкоди: ми відповімо", — додав американський лідер.
Що відомо про операцію США проти Ірану
Нагадаємо, що США планували провести на вихідних військову операцію зі знищення іранських військових об'єктів в Іраку та Сирії.
Також ми повідомляли, що США розпочали військову операцію проти Ірану на території Сирії 2 лютого. Таким чином Вашингтон відповів на ракетний удар по базі США в Йорданії, який призвів до смерті трьох бійців.
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