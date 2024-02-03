Удары по иранским объектам в Ираке и Сирии — США поразили более 85 целей
Соединенные Штаты Америки попали по Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группам в пятницу, 2 февраля. Таким образом, Вашингтон поразил более 85 целей в Ираке и Сирии.
Об этом сообщает Центральное командование США в соцсети Х.
Удары США по проиранским объектам в Ираке и Сирии
В армии США отметили, что Вооруженные силы нанесли авиаудары, использовав более 125 высокоточных боеприпасов, по военным объектам группировок-сторонников КСИР. Их Иран использует для нападения на войска США и коалиции.
В частности, среди объектов, которые обстреляли американские военные:
- командно-контрольные оперативные центры,
- разведывательные центры,
- хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов,
- объекты материально-технического обеспечения и снабжение боеприпасов.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поразили семь объектов под руководством проиранских боевиков, атака длилась полчаса.
"Три из этих объектов расположены в Ираке, четыре — в Сирии", — отметил чиновник.
По его словам, иракское правительство предупредили об операции, а с Ираном нет связи от атаки на американскую базу в Иордании.
Кирби добавил, что это только начало кампании.
Комментарий Байдена
Президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х подтвердил, что удары по объектам в Ираке и Сирии нанесли согласно его приказу.
"Мы не стремимся к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь еще в мире. Но всем тем, кто хочет нанести нам вред: мы ответим", — добавил американский лидер.
Что известно об операции США против Ирана
Напомним, что США планировали провести на выходных военную операцию по уничтожению иранских военных объектов в Ираке и Сирии.
Также мы сообщали, что США приступили к военной операции против Ирана на территории Сирии 2 февраля. Таким образом, Вашингтон ответил на ракетный удар по базе США в Иордании, который привел к смерти трех бойцов.
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