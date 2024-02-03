Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Удары по иранским объектам в Ираке и Сирии — США поразили более 85 целей arrow

Удары по иранским объектам в Ираке и Сирии — США поразили более 85 целей

3 февраля 2024 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Удары по иранским объектам в Ираке и Сирии — США поразили более 85 целей
Военные Вооруженных Сил США. Фото: STF
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки попали по Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группам в пятницу, 2 февраля. Таким образом, Вашингтон поразил более 85 целей в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает Центральное командование США в соцсети Х.

Читайте также:

Удары США по проиранским объектам в Ираке и Сирии

В армии США отметили, что Вооруженные силы нанесли авиаудары, использовав более 125 высокоточных боеприпасов, по военным объектам группировок-сторонников КСИР. Их Иран использует для нападения на войска США и коалиции.

В частности, среди объектов, которые обстреляли американские военные:

  • командно-контрольные оперативные центры,
  • разведывательные центры,
  • хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов,
  • объекты материально-технического обеспечения и снабжение боеприпасов.
Скриншот сообщения со страницы в Х Центрального командования США
Скриншот сообщения со страницы в Х Центрального командования США

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поразили семь объектов под руководством проиранских боевиков, атака длилась полчаса.

"Три из этих объектов расположены в Ираке, четыре — в Сирии", — отметил чиновник.

По его словам, иракское правительство предупредили об операции, а с Ираном нет связи от атаки на американскую базу в Иордании.

Кирби добавил, что это только начало кампании.

Комментарий Байдена

Президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х подтвердил, что удары по объектам в Ираке и Сирии нанесли согласно его приказу.

"Мы не стремимся к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь еще в мире. Но всем тем, кто хочет нанести нам вред: мы ответим", — добавил американский лидер.

Скриншот сообщения со страницы в Х президента США Джо Байдена
Скриншот сообщения со страницы в Х президента США Джо Байдена

Что известно об операции США против Ирана

Напомним, что США планировали провести на выходных военную операцию по уничтожению иранских военных объектов в Ираке и Сирии.

Также мы сообщали, что США приступили к военной операции против Ирана на территории Сирии 2 февраля. Таким образом, Вашингтон ответил на ракетный удар по базе США в Иордании, который привел к смерти трех бойцов.

Джо Байден
США
Иран
Сирия
Ирак
военные
Джон Кирби
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме