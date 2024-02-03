Удары по иранским объектам в Ираке и Сирии — США поразили более 85 целей

Военные Вооруженных Сил США. Фото: STF

Соединенные Штаты Америки попали по Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группам в пятницу, 2 февраля. Таким образом, Вашингтон поразил более 85 целей в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает Центральное командование США в соцсети Х.

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Удары США по проиранским объектам в Ираке и Сирии

В армии США отметили, что Вооруженные силы нанесли авиаудары, использовав более 125 высокоточных боеприпасов, по военным объектам группировок-сторонников КСИР. Их Иран использует для нападения на войска США и коалиции.

В частности, среди объектов, которые обстреляли американские военные:

командно-контрольные оперативные центры,

разведывательные центры,

хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов,

объекты материально-технического обеспечения и снабжение боеприпасов.

Скриншот сообщения со страницы в Х Центрального командования США

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поразили семь объектов под руководством проиранских боевиков, атака длилась полчаса.

"Три из этих объектов расположены в Ираке, четыре — в Сирии", — отметил чиновник.

По его словам, иракское правительство предупредили об операции, а с Ираном нет связи от атаки на американскую базу в Иордании.

Кирби добавил, что это только начало кампании.

Комментарий Байдена

Президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х подтвердил, что удары по объектам в Ираке и Сирии нанесли согласно его приказу.

"Мы не стремимся к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь еще в мире. Но всем тем, кто хочет нанести нам вред: мы ответим", — добавил американский лидер.

Скриншот сообщения со страницы в Х президента США Джо Байдена

Что известно об операции США против Ирана

Напомним, что США планировали провести на выходных военную операцию по уничтожению иранских военных объектов в Ираке и Сирии.

Также мы сообщали, что США приступили к военной операции против Ирана на территории Сирии 2 февраля. Таким образом, Вашингтон ответил на ракетный удар по базе США в Иордании, который привел к смерти трех бойцов.