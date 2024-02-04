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Трамп заявил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней

4 февраля 2024 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Трамп заявил, что Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, как только Иран получит ядерное оружие, будут совсем другие переговоры с Вашингтоном. По его словам, соответствующее вооружение в Ирана будет в течение 60 дней.

Об этом Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News в воскресенье, 4 февраля.

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"Как только они получат ядерное оружие, это уже совсем другая история. Совсем другие переговоры, совсем другое соглашение. И Байден разрешил им это сделать", — отметил Трамп.

По его мнению, президент США Джо Байден может вовлечь страну в Третью мировую войну, которая может произойти за следующие 9 месяцев.

"Его (Байдена. — Ред.) не уважают. Над ним смеются по всему миру. Он плохо выполняет свою работу", — добавил экс-президент и кандидат в президенты США.

Конфликт США — Иран

Напомним, что США поразили 85 объектов, связанных с Ираном, на территории Ирака и Сирии 2 февраля. Американские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре группировок-сторонников КСИР, которые Иран использует для нападения на войска США и коалиции.

Также мы сообщали, что это была запланированная спецоперация Вашингтона, которую планировалось провести на выходных 2-3 февраля.

Добавим, что США приступили к военной операции против Ирана на территории Сирии 2 февраля. Таким образом, Вашингтон ответил на ракетный удар по базе США в Иордании, который привел к смерти трех бойцов.

Джо Байден
США
Иран
война
Дональд Трамп
ядерное оружие

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