Трампа могут осудить за вмешательство в выборы, — Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Федеральный апелляционной суд в Соединенных Штатах вынес решение, согласно которому бывший президент Дональд Трамп не обладает президентским иммунитетом в отношении обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Это означает, что он может столкнуться с юридической ответственностью.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 6 февраля.

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Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил аргумент Трампа о том, что он не подлежит привлечению к ответственности, поскольку действия, в отношении которых его обвиняют, якобы входили в рамки его президентских полномочий.

Предполагается, что бывший президент обратится с апелляцией на это решение. Это предполагает, что дело в итоге будет рассмотрено Верховным судом США.

Специальный прокурор Джек Смит выдвинул обвинения против 77-летнего Трампа в попытке незаконно аннулировать победу Джо Байдена на выборах 2020 года и в мошенничестве с целью сохранения своей власти.

Впрочем, даже если суды отклонят доводы Трампа, апелляционная процедура, скорее всего, позволит отсрочить судебное разбирательство, запланированное на март, и, возможно, даже перенести его до ноябрьских выборов.

Напомним, ранее Трамп подверг критике двухпартийный законопроект американского Сената о безопасности границ и помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он заявил, что его постановление "забьет гвоздь в гроб Республиканской партии".

Также Трамп заявил, что как только Иран получит ядерное оружие, то будут совсем другие переговоры с Вашингтоном. По его словам, соответствующее вооружение у Ирана будет в течение 60 дней.