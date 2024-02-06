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Трамп просит республиканцев сорвать постановление законопроекта Сената о помощи Украине

6 февраля 2024 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Трамп просит республиканцев сорвать постановление законопроекта Сената о помощи Украине
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике двухпартийный законопроект американского Сената о безопасности границ и помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он заявил, что его постановление "забьет гвозди в гроб Республиканской Партии".

Об этом он написал в Twitter.

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Пост Трампа. Источник: Twitter

"Только или дурак, или левый радикальный демократ проголосовал бы за этот ужасный пограничный законопроект, дающий лишь полномочия на прекращение работы после 5000 встреч в день, когда мы уже имеем право закрыть границу сейчас, что необходимо сделать", — отметил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что этот законопроект — "прекрасный подарок" для американских демократов. Он призвал не совмещать безопасность границ с внешней политикой.

"Это ужасная работа, которую проделали демократы по отношению к иммиграции и границе, она освобождает их и перекладывает все это на плечи республиканцев. Не будьте дураками! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции. Его не следует завязывать на иностранную помощь в любой. форме", — резюмировал экс-президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что как только Иран получит ядерное оружие, то будут совсем другие переговоры с Вашингтоном. По его словам, соответствующее вооружение Иран будет в течение 60 дней.

В то же время действующий президент страны, Джо Байден, обозвал Дональда Трампа "больным у**бком" и "гр**баним муд*ком". Причиной тому стали симпатии бывшего американского лидера к президенту России Владимиру Путину.

США
Дональд Трамп
Украина
Республиканская партия
Демократическая партия
Сенат

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