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Трамп просить республіканців зірвати ухвалу законопроєкту Сенату про допомогу Україні

6 лютого 2024 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Трамп просить республіканців зірвати ухвалу законопроєкту Сенату про допомогу Україні
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував двопартійний законопроєкт американського Сенату про безпеку кордонів та допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Він заявив, що його ухвала "заб'є цвяхи в труну Республіканській Партії".

Про це він написав у Twitter.

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Допис Трампа. Джерело: Twitter

"Тільки або дурень, або лівий радикальний демократ проголосував би за цей жахливий прикордонний законопроєкт, який дає лише повноваження на припинення роботи після 5000 зустрічей на день, коли ми вже маємо право закрити кордон зараз, що необхідно зробити", — зазначив Трамп.

Експрезидент наголосив, цей законопроєкт — "чудовий подарунок" для американських демократів. Він закликав не поєднувати безпеку кордонів з зовнішньою політикою.

"Це жахлива робота, яку виконали демократи стосовно імміграції та кордону, вона звільняє їх і перекладає все це на плечі республіканців. Не будьте дурнями! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію. Його не слід зав'язувати на іноземну допомогу в будь-якій формі", — резюмував експрезидент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, щойно Іран отримає ядерну зброю, то будуть зовсім інші переговори з Вашингтоном. За його словами, відповідне озброєння Іран матиме протягом 60 днів.

Водночас чинний президент країни, Джо Байден, обізвав Дональда Трампа "хворим у**бком" та "гр**баним муд*ком". Причиною цьому стали симпатії колишнього американського лідера до президента Росії Володимира Путіна.

США
Дональд Трамп
Україна
Республіканська партія
Демократична партія
Сенат

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