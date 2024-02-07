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Дуда вважає, що Трамп зможе закінчити війну в Україні, якщо стане президентом США

7 лютого 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дуда вважає, що Трамп зможе закінчити війну в Україні, якщо стане президентом США
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Дональд Трамп зможе скоро закінчити війну в Україні, якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. За його словами, експрезидент Штатів тримає своє слово.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

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Що сказав Дуда

Польський лідер зазначив, що те, що Трамп йому обіцяв, було виконано. 

"Президент Трамп тримає своє слово і якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно", — наголосив Дуда.

Кандидат в президенти США заявив, що в разі перемоги на виборах зможе зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Однак він не сказав, як це зробить.

Нагадаємо, федеральний апеляційний суд у Сполучених Штатах виніс рішення, згідно з яким колишній президент Дональд Трамп не має президентського імунітету щодо звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року. Це означає, що він може мати справу з юридичною відповідальністю.

Також ми писали, що Анджей Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму, однак він вірить що Донецьк і Луганськ будуть повністю під контролем Києва. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на його слова.

Додамо, Президент Польщі прокоментував свої слова щодо неоднозначної заяви про Крим. Він заявив, що напад Росії на Україну є злочином.

Польща
війна
вибори
Дональд Трамп
Україна
Анджей Дуда
президент

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