Дуда вважає, що Трамп зможе закінчити війну в Україні, якщо стане президентом США
Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Дональд Трамп зможе скоро закінчити війну в Україні, якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. За його словами, експрезидент Штатів тримає своє слово.
Про це повідомляє Polskie Radio24.
Що сказав Дуда
Польський лідер зазначив, що те, що Трамп йому обіцяв, було виконано.
"Президент Трамп тримає своє слово і якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно", — наголосив Дуда.
Кандидат в президенти США заявив, що в разі перемоги на виборах зможе зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Однак він не сказав, як це зробить.
Нагадаємо, федеральний апеляційний суд у Сполучених Штатах виніс рішення, згідно з яким колишній президент Дональд Трамп не має президентського імунітету щодо звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року. Це означає, що він може мати справу з юридичною відповідальністю.
Також ми писали, що Анджей Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму, однак він вірить що Донецьк і Луганськ будуть повністю під контролем Києва. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на його слова.
Додамо, Президент Польщі прокоментував свої слова щодо неоднозначної заяви про Крим. Він заявив, що напад Росії на Україну є злочином.
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