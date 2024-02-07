Дуда вважає, що Трамп зможе закінчити війну в Україні, якщо стане президентом США

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Дональд Трамп зможе скоро закінчити війну в Україні, якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. За його словами, експрезидент Штатів тримає своє слово.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

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Польський лідер зазначив, що те, що Трамп йому обіцяв, було виконано.

"Президент Трамп тримає своє слово і якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно", — наголосив Дуда.

Кандидат в президенти США заявив, що в разі перемоги на виборах зможе зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Однак він не сказав, як це зробить.

Нагадаємо, федеральний апеляційний суд у Сполучених Штатах виніс рішення, згідно з яким колишній президент Дональд Трамп не має президентського імунітету щодо звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року. Це означає, що він може мати справу з юридичною відповідальністю.

Також ми писали, що Анджей Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму, однак він вірить що Донецьк і Луганськ будуть повністю під контролем Києва. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на його слова.

Додамо, Президент Польщі прокоментував свої слова щодо неоднозначної заяви про Крим. Він заявив, що напад Росії на Україну є злочином.