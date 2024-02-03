Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму — в Україні відреагували

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму, однак він вірить що Донецьк і Луганськ будуть повністю під контролем Києва. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на його слова.

Про це у п'ятницю, 2 лютого, Анджей Дуда сказав в інтерв'ю для Kanał Zero.

Читайте також:

Що сказав Дуда

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", — зазначив польський президент.

У нього запитали щодо деокупації Криму. Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", — заявив він.

За його словами, Крим — це особливе місце, в тому числі з історичних причин. Він наголосив, якщо подивитися історично, то довше півострів був під контролем Росії.

Реакція України на слова Дуди

Зварич заявив, що Крим – це Україна, так є і так буде. За його словами, тимчасова окупація півострова є воєнним злочином, за який Росія буде покарана.

"Деокупація Криму — наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", — наголосив Зварич.

Допис Зварича. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару.

Також ми писали, що під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. До того ж, тоді загинуло близько десяти загарбників.