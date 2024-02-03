Дуда подверг сомнению деоккупацию Крыма — в Украине отреагировали

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда подверг сомнению деоккупацию Крыма, однако он верит, что Донецк и Луганск будут полностью под контролем Киева. Посол Украины в Польше Василий Зварич отреагировал на его слова.

Об этом в пятницу, 2 февраля, Анджей Дуда сказал в интервью Kanał Zero.

Читайте также:

Что сказал Дуда

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", — отметил польский президент.

У него спросили о деоккупации Крыма. Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", — заявил он.

По его словам, Крым — это особое место, в том числе по историческим причинам. Он подчеркнул, если посмотреть исторически, то дольше полуостров был под контролем России.

Реакция Украины на слова Дуды

Зварич заявил, что Крым — это Украина, так есть и так будет. По его словам, временная оккупация полуострова является военным преступлением, за которое Россия будет наказана.

"Деоккупация Крыма — наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и действуем вместе", — подчеркнул Зварич.

Сообщение Зварича. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Также мы писали, что во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же тогда погибло около десяти захватчиков.