Дуда розповів, що допоможе уникнути великої війни в Європі

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що продовження допомоги від Сполучених Штатів Америки для України — це єдина надія на перемогу країни у війни з Росією. За його словами, це також допоможе уникнути масштабних бойових дій в Європі.

Про це Анджей Дуда сказав в ефірі Fox News.

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За словами Дуди, ухвалення Конгресом США додаткового фінансування Україні є єдиною надією на перемогу країни у війни з РФ, і одночасно способом уникнути більшої війни та необхідності участі в ній американських військових.

"Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні", — додав президент Польщі.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що запустити процес приєднання України до НАТО можна до завершення війни. Тим не менш він наголосив, що стати членом Альянсу, поки тривають бойові дії, Україна не зможе.

Також ми писали, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що війна Росії проти України також є загрозою для США та Європи. Тому на думку посадовиці важливо, аби Конгрес профінансував допомогу Києву.

Додамо, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники Збройних сил України разом з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США вперше інспектували озброєння, яке Україні надали американські партнери. Перевірка проходила на території однієї з військових частин.