Спецпредставниця США пояснила, чому важливо економічно підтримувати Україну

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: REUTERS

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що війна Росії проти України також є загрозою для США та Європи. Тому на думку посадовиці важливо, аби Конгрес профінансував допомогу Києву.

Про це Пенні Пріцкер написала для The Hill.

Читайте також:

Спецпредставниця США про важливість підтримувати Україну

Пріцкер зазначила, що українські захисники за допомогою США та більш як 50 союзників зі всього світу вистояли під ударом РФ та деокупували понад половину своїх територій. При цьому ЗСУ завдали значних втрат військовому потенціалу Росії.

"Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш готовими до будь-яких подій", — заявила спецпредставниця.

За її словами, основним аспектом військових зусиль України є її економічна стійкість. Безпека й економіка переплітаються в намаганнях перемогти РФ на полі бою. Також Пріцкер наголосили, що ухвалення рішення Конгресу про виділення фінансування на допомогу Україні є важливим.

"Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО", — написала Пріцкер.

Нагадаємо, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.