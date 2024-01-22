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Спецпредставитель США объяснила, почему важно экономически поддерживать Украину

22 января 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спецпредставитель США объяснила, почему важно экономически поддерживать Украину
Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что война России против Украины также является угрозой для США и Европы. Поэтому по мнению чиновника важно, чтобы Конгресс профинансировал помощь Киеву.

Об этом Пенни Прицкер написала в The Hill.

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Прицкер отметила, что украинские защитники с помощью США и более 50 союзников со всего мира выстояли под ударом РФ и деоккупировали более половины своих территорий. При этом ВСУ нанесли значительные потери военному потенциалу России.

"Наша поддержка безопасности вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу дома, делая нас более готовыми к любым событиям", — заявила спецпредставительница.

По ее словам, основным аспектом военных усилий Украины есть ее экономическая устойчивость. Безопасность и экономика переплетаются в попытках победить РФ на поле боя. Также Прицкер подчеркнули, что принятие решения Конгресса о выделении финансирования на помощь Украине важно.

"Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решительности, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически преуспевающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО", — написала Прицкер.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

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