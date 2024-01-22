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Дуда рассказал, что поможет избежать большой войны в Европе

22 января 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дуда рассказал, что поможет избежать большой войны в Европе
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что продолжение помощи от Соединенных Штатов Америки для Украины — это единственная надежда на победу страны в войне с Россией. По его словам, это также поможет избежать масштабных боевых действий в Европе.

Об этом Анджей Дуда сказал в эфире Fox News.

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Продолжение помощи США

По словам Дуды, принятие Конгрессом США дополнительного финансирования Украины является единственной надеждой на победу страны в войне с РФ и одновременно способом избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных.

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", — добавил президент Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда убежден, что запустить процесс присоединения Украины к НАТО можно до завершения войны. Тем не менее он подчеркнул, что стать членом Альянса, пока продолжаются боевые действия, Украина не сможет.

Также мы писали, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что война России против Украины также представляет угрозу для США и Европы. Поэтому по мнению чиновника важно, чтобы Конгресс профинансировал помощь Киеву.

Добавим, служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины вместе с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые инспектировали вооружение, предоставленное Украине американскими партнерами. Проверка проходила на территории одной из воинских частей.

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Анджей Дуда
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