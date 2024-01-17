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Дуда переконаний, що почати процес вступу України до НАТО можна до завершення війни

17 січня 2024 09:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дуда переконаний, що почати процес вступу України до НАТО можна до завершення війни
Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що запустити процес приєднання України до НАТО можна до завершення війни. Тим не менш, він наголосив, що стати членом Альянсу, поки тривають бойові дії, Україна не зможе.

Про це повідомила  "Європейська правда" з посиланням на заяви Дуди за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

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Зустріч Зеленського і Дуди

Після зустрічі з Зеленським у Давосі польський лідер зазначив, що майбутнє членство України вкрай важливе для зростання потужності всього НАТО. Крім того, це важливо і для безпеки Польщі.

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу", — заявив Дуда.

Також Дуда відзначив, що цей процес міг би тривати. На його думку, це дуже важливо для морального духу воїнів, які захищають Україну.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі 16 січня. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український Дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Володимир Зеленський
Польща
Україна
Анджей Дуда
Давос

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