Зеленський прибув до Українського Дому в Давосі
16 січня 2024 20:15
оновлено: 20:27
Анджей Дуда та Володимир Зеленський в Українському Домі в Давосі. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі. Він вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, який приїхав раніше.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.
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Як зазначається, від приїзду президента України в Українському Домі шалений ажіотаж. Голова держави одразу привітав обіймами президента Польщі Анджея Дуду. Політики зустрічаються вперше, після блокування кордону польськими перевізниками та фермерами.
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