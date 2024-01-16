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Зеленський прибув до Українського Дому в Давосі

16 січня 2024 20:15
оновлено: 20:27
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прибув до Українського Дому в Давосі
Анджей Дуда та Володимир Зеленський в Українському Домі в Давосі. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі. Він вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, який приїхав раніше.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій. 

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Як зазначається, від приїзду президента України в Українському Домі шалений ажіотаж. Голова держави одразу привітав обіймами президента Польщі Анджея Дуду. Політики зустрічаються вперше, після блокування кордону польськими перевізниками та фермерами. 

Новина доповнюється...

давос2024

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