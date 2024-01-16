Анджей Дуда та Володимир Зеленський в Українському Домі в Давосі. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі. Він вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, який приїхав раніше.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Як зазначається, від приїзду президента України в Українському Домі шалений ажіотаж. Голова держави одразу привітав обіймами президента Польщі Анджея Дуду. Політики зустрічаються вперше, після блокування кордону польськими перевізниками та фермерами.

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