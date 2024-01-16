Зеленский прибыл в Украинский Дом в Давосе
16 января 2024 20:15
обновлено: 20:27
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в украинском доме в Давосе. Фото: Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе. Он уже встретился с приехавшим ранее польским президентом Анджеем Дудой.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
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Как отмечается, от приезда президента Украины в Украинском Доме безумный ажиотаж. Глава государства сразу поздравил объятия президента Польши Анджея Дуду. Политики встречаются впервые после блокирования границы польскими перевозчиками и фермерами.
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