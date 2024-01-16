Президент Польщі Дуда прибув до Українського дому в Давосі

Анджей Дуда в Українському домі. Фото: Новини.LIVE

До Українського дому в Давосі прибув президент Польщі, Анджей Дуда. Незабаром туди має прибути й Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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"Україна бореться 690 днів проти РФ та досі є на карті світу. Українські солдати боронять свою країну. Але російські ракети й бомби досі летять на голови цивільних українців", — сказав журналістам польський президент.

Анджей Дуда в Українському Домі в Давосі. Джерело: Новини.LIVE

Також сьогодні очікується приїзд в Український дім і Володимира Зеленського.

Другий день української делегації в Давосі — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Також він зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Голова держави також зустрівся і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

А під час своєї промови він заявив, що російський президент Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, голова Кремля — єдина причина, чому конфлікти у світі тривають.