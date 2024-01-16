Як живе Давос під час Всесвітнього економічного форуму — репортаж Новини.LIVE

Гості форуму у Давосі. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

У Швейцарському Давосі триває другий день Всесвітнього економічного форуму. Сьогодні, 16 січня, основний день форуму. Світові лідери зібралися, щоб обговорити важливі проблеми, зокрема війну в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На вулицях міста великі затори, на подію прибуло чимало бізнесменів, світових лідерів та голлівудських зірок. Вони з'їжджаються щороку на Всесвітній економічний форум, щоб обговорити розвиток різних бізнес-моделей, штучного інтелекту тощо. До цього року на форумі також обговорювали нову невідому пандемію "Х".

Головною подією сьогоднішнього дня є приїзд Президента України Володимира Зеленського та його колеги, польського лідера Анджея Дуди. Вони будуть присутні на дискусійній панелі "Український Дім" в Давосі.

Нагадаємо, у Давосі 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Була відкрита дискусійна панель "Український Дім". Серед присутніх була посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньо економічному форумі, що Україна тепер здатна збивати російські літаки, які "ніхто не збивав". Аналогічна ситуація і з російськими ракетами.