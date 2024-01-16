Как живет Давос во время Всемирного экономического форума — репортаж Новини.LIVE

Гости форума в Давосе. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE.

В Швейцарском Давосе продолжается второй день Всемирного экономического форума. Сегодня, 16 января, это основной день форума. Мировые лидеры собрались, чтобы обсудить важные проблемы, в частности войну в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На улицах города большие пробки, на событие прибыло немало бизнесменов, мировых лидеров и голливудских звезд. Они съезжаются каждый год на Всемирный экономический форум, чтобы обсудить развитие различных бизнес-моделей, искусственного интеллекта и т.д. До этого на форуме также обсуждали новую неизвестную пандемию "Х".

Главное событие сегодняшнего дня — приезд Президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги польского лидера Анджея Дуды. Они будут присутствовать на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

Напомним, в Давосе 15 января начался Всемирный экономический форум. Была открыта дискуссионная панель "Украинский Дом". Среди собравшихся присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирно экономическом форуме, что Украина теперь способна сбивать российские самолеты, которые "никто не сбивал". Аналогичная ситуация и с российскими ракетами.