Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Как живет Давос во время Всемирного экономического форума — репортаж Новини.LIVE arrow

Как живет Давос во время Всемирного экономического форума — репортаж Новини.LIVE

16 января 2024 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Как живет Давос во время Всемирного экономического форума — репортаж Новини.LIVE
Гости форума в Давосе. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Швейцарском Давосе продолжается второй день Всемирного экономического форума. Сегодня, 16 января, это основной день форума. Мировые лидеры собрались, чтобы обсудить важные проблемы, в частности войну в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Как выглядит город во второй день Всемирного экономического форума

На улицах города большие пробки, на событие прибыло немало бизнесменов, мировых лидеров и голливудских звезд. Они съезжаются каждый год на Всемирный экономический форум, чтобы обсудить развитие различных бизнес-моделей, искусственного интеллекта и т.д. До этого на форуме также обсуждали новую неизвестную пандемию "Х".

Главное событие сегодняшнего дня — приезд Президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги польского лидера Анджея Дуды. Они будут присутствовать на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

Напомним, в Давосе 15 января начался Всемирный экономический форум. Была открыта дискуссионная панель "Украинский Дом". Среди собравшихся присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирно экономическом форуме, что Украина теперь способна сбивать российские самолеты, которые "никто не сбивал". Аналогичная ситуация и с российскими ракетами.

Швейцария
Украина
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме