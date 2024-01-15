Як минув перший день дискусійної панелі Український Дім у Давосі — підсумки Новини.LIVE

Український Дім у Давосі. Фото: Новини.LIVE

У Давосі, Швейцарія, 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Сьогодні була відкрита дискусійна панель Український Дім. Серед присутніх була посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Новини.LIVE підбили підсумки першого дня дискусійної панелі Український Дім у Давосі.

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На відкритті події була присутня посол України в США Оксана Маркарова. Вона підкреслила необхідність надання Україні військової та політичної і безпекової допомоги з боку США. Також ще раз наголосила про те, що Росії не потрібні жодні перемовини з Україною, оскільки це буде пауза задля її підготовки до наступного потужного удару по Україні.

Окрім Маркарової був заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. Також не анонсовано у залі глядачів, як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, помітили генерала США Марка Міллі. Маркарова теж подякувала йому за велику підтримку України у війні проти Росії.

Головною подією сьогоднішнього дня стало повідомлення Офісу Президента України про те, що Швейцарія прийматиме глобальний саміт миру, щодо Формули миру Володимира Зеленського.

Вже завтра очікується, що Володимир Зеленський прибуде до Українського Дому разом зі своїм колегою, президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, за словами Оксани Маркарової на дискусійній панелі Український Дім у Давосі, російські окупанти все частіше завдають ударів по Україні та намагаються знищити інфраструктуру та населення держави, однак загарбникам це не вдається зробити.

Додамо, у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це 15 січня за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.