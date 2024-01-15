Давос 2024 — про що говоритимуть та чого чекати Україні

Учасники ВЕФ у Давосі. Фото: weforum.org

Сьогодні у Давосі стартує щорічний економічний форум, на якому будуть присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив штучного інтелекту — серед головних тем для обговорення.

Новини.LIVE будуть тримати в курсі подій, які відбуватимуться у Давосі.

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Хто братиме участь у форумі

Як відомо, форум у Давосі триватиме з 15 по 19 січня. Цьогоріч у форумі візьмуть участь понад 300 громадських діячів, 40 міністрів закордонних справ та близько 1000 компаній. Також будуть присутні глави держав і урядів країн Африки, Азії; а ще держсекретар США Антоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван, а також представники Сенату і Палати представників американського Конгресу.

Серед глав держав та урядів будуть, зокрема, присутні:

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єр Нідерландів Марк Рютте;

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

прем’єр-міністр Китаю Лі Цян;

прем’єр-міністр Республіки Корея Хан Дак Су; прем’єр Педро Санчес.

Українську делегацію очолить глава держави Володимир Зеленський. Його виступ запланований на завтра, 16 січня. Він виступить у рамках дискусійної панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Виступ Зеленського у програмі форуму. Фото: скриншот

Зазначається, що представників Росії на Давосі не буде ні зі сфери політики, ні з бізнесу. Починаючи з 2022 року, Всесвітній економічний форум проходить без учасників від країни агресора.

Головні теми обговорення

Серед головних тем на форумі — війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та різкий технологічний розвиток штучного інтелекту. Крім того, упродовж усіх днів форуму на своїх зустрічах та засіданнях учасники обговорюватимуть, як досягти прогресу в галузі глобальної безпеки, торгівлі, економічного зростання, створення робочих місць, як захистити клімат і природу.

Також значна увага буде приділена дезінформації, адже у звіті ВЕФ вона посіла перше місце як глобальний ризик на найближчі два роки.

Що відомо про Всесвітній економічний форум (ВЕФ)

Всесвітній економічний форум був започаткований ще 1971 року. Вже упродовж 54 років він проходить на гірськолижному курорті Давос.

Така міжнародна ініціатива була створена як масштабний майданчик для публічних та закритих дискусій світових лідерів, керівників провідних міжнародних організацій, бізнесменів.

На форумі темами для обговорень є гострі злободенні теми та події на світовій економічні, політичній чи екологічній арені.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.