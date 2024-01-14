У Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру
У швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.
Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Зустріч у Давосі 14 січня
Він зазначив, що у попередній зустрічі на Мальті взяли участь 66 країн на міжнародних організацій.
Сьогодні ж, 14 січня, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість — Південної Америки, три — Північної Америки, дві — Океанії.
На його думку, постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над українською Формулою миру, є хорошим знаком.
"Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", — написав Єрмак.
Під час сьогоднішньої зустрічі учасники мають розглянути ще п'ять пунктів української Формули миру:
- виведення російських військ;
- відновлення справедливості;
- екологічна безпека;
- недопущення ескалації та повторення війни;
- підтвердження закінчення війни.
Нагадаємо, що співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Крім того, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 8 січня провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української Формули миру.
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