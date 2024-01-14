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У Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру

14 січня 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру
Зустріч у Давосі. Фото: Telegrm/Андрій Єрмак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація. 

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Зустріч у Давосі 14 січня

Він зазначив, що у попередній зустрічі на Мальті взяли участь 66 країн на міжнародних організацій. 

Сьогодні ж, 14 січня, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість — Південної Америки, три — Північної Америки, дві — Океанії.

На його думку, постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над українською Формулою миру, є хорошим знаком.

"Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", — написав Єрмак.

Під час сьогоднішньої зустрічі учасники мають розглянути ще п'ять пунктів української Формули миру:

  • виведення російських військ;
  • відновлення справедливості;
  • екологічна безпека;
  • недопущення ескалації та повторення війни;
  • підтвердження закінчення війни. 
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Скриншот допису Єрмака
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Скриншот допису Єрмака
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Скриншот допису Єрмака
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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Крім того, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 8 січня провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української Формули миру.

Володимир Зеленський
Швейцарія
Давос
війна в Україні

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