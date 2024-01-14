У Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру

Зустріч у Давосі. Фото: Telegrm/Андрій Єрмак

У швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Зустріч у Давосі 14 січня

Він зазначив, що у попередній зустрічі на Мальті взяли участь 66 країн на міжнародних організацій.

Сьогодні ж, 14 січня, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість — Південної Америки, три — Північної Америки, дві — Океанії.

На його думку, постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над українською Формулою миру, є хорошим знаком.

"Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", — написав Єрмак.

Під час сьогоднішньої зустрічі учасники мають розглянути ще п'ять пунктів української Формули миру:

виведення російських військ;

відновлення справедливості;

екологічна безпека;

недопущення ескалації та повторення війни;

підтвердження закінчення війни.

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Крім того, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 8 січня провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української Формули миру.