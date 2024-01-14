В Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по Формуле мира
В швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Встреча в Давосе 14 января
Он отметил, что в предыдущей встрече на Мальте приняли участие 66 стран в международных организациях.
Сегодня же, 14 января, своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, шесть Южной Америки, три Северной Америки, две Океании.
По его мнению, постоянный рост числа присоединяющихся к работе над украинской Формулой мира стран является хорошим знаком.
"Страны регионов Глобального Юга все больше включается в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе вызов для всего человечества", — написал Ермак.
Во время сегодняшней встречи участникам предстоит рассмотреть еще пять пунктов украинской Формулы мира:
- вывод русских войск;
- восстановление справедливости;
- экологическая сохранность;
- недопущение эскалации и повторение войны;
- подтверждение окончания войны.
Напомним, что сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 8 января провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Целью их обсуждения была реализация украинской Формулы мира.
Читайте Новини.LIVE!