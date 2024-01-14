В Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по Формуле мира

Встреча в Давосе. Фото: Telegrm/Андрей Ермак

В швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Встреча в Давосе 14 января

Он отметил, что в предыдущей встрече на Мальте приняли участие 66 стран в международных организациях.

Сегодня же, 14 января, своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, шесть Южной Америки, три Северной Америки, две Океании.

По его мнению, постоянный рост числа присоединяющихся к работе над украинской Формулой мира стран является хорошим знаком.

"Страны регионов Глобального Юга все больше включается в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе вызов для всего человечества", — написал Ермак.

Во время сегодняшней встречи участникам предстоит рассмотреть еще пять пунктов украинской Формулы мира:

вывод русских войск;

восстановление справедливости;

экологическая сохранность;

недопущение эскалации и повторение войны;

подтверждение окончания войны.

Скриншот сообщения Ермака

Скриншот сообщения Ермака

Скриншот сообщения Ермака

Скриншот сообщения Ермака

Напомним, что сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 8 января провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Целью их обсуждения была реализация украинской Формулы мира.