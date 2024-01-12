Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Форум у Давосі — в обговоренні української Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій arrow

Форум у Давосі — в обговоренні української Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій

12 січня 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Форум у Давосі — в обговоренні української Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій
Всесвітній економічний форум. Фото: Facebook/worldeconomicforum
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Давосі 14 січня відбудеться четверта зустріч радників з національної безпеки. Під час неї понад 80 делегацій  обговорюватимуть українську Формулу Миру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на парламент Швейцарії.

Читайте також:

Зустріч у Давосі 14 січня

Співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Її метою є завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні.

"Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу", — йдеться у повідомленні.

Так, в обговоренні Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій. 

Зазначається, що слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки.

Нагадаємо, що Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 8 січня провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української формули миру, яка відбудеться на саміті у Давосі.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський 14 січня може відвідати Швейцарію та має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. 

Володимир Зеленський
США
Швейцарія
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі