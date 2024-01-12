Форум у Давосі — в обговоренні української Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій

Всесвітній економічний форум. Фото: Facebook/worldeconomicforum

У Давосі 14 січня відбудеться четверта зустріч радників з національної безпеки. Під час неї понад 80 делегацій обговорюватимуть українську Формулу Миру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на парламент Швейцарії.

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Зустріч у Давосі 14 січня

Співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Її метою є завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні.

"Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу", — йдеться у повідомленні.

Так, в обговоренні Формули Миру візьмуть участь понад 80 делегацій.

Зазначається, що слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки.

Нагадаємо, що Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 8 січня провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Метою їхнього обговорення була реалізація української формули миру, яка відбудеться на саміті у Давосі.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський 14 січня може відвідати Швейцарію та має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.