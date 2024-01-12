Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Форум в Давосе — в обсуждении украинской Формулы Мира примут участие более 80 делегаций arrow

Форум в Давосе — в обсуждении украинской Формулы Мира примут участие более 80 делегаций

12 января 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Форум в Давосе — в обсуждении украинской Формулы Мира примут участие более 80 делегаций
Всемирный экономический форум. Фото: Facebook/worldeconomicforum
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Давосе 14 января состоится четвертая встреча советников по национальной безопасности. Во время нее более 80 делегаций будут обсуждать украинскую Формулу Мира.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на парламент Швейцарии.

Читайте также:

Встреча в Давосе 14 января

Сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ее целью является завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах крепкого и справедливого сотрудничества для мира в Украине.

"Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", — говорится в сообщении.

Так, в обсуждении Формулы Мира примут участие более 80-ти делегаций.

Отмечается, что вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 8 января провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Целью их обсуждения была реализация украинской формулы мира , которая состоится на саммите в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 января может посетить Швейцарию и намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Владимир Зеленский
США
Швейцария
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме