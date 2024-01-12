Форум в Давосе — в обсуждении украинской Формулы Мира примут участие более 80 делегаций

Всемирный экономический форум. Фото: Facebook/worldeconomicforum

В Давосе 14 января состоится четвертая встреча советников по национальной безопасности. Во время нее более 80 делегаций будут обсуждать украинскую Формулу Мира.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на парламент Швейцарии.

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Встреча в Давосе 14 января

Сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ее целью является завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах крепкого и справедливого сотрудничества для мира в Украине.

"Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", — говорится в сообщении.

Так, в обсуждении Формулы Мира примут участие более 80-ти делегаций.

Отмечается, что вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 8 января провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Целью их обсуждения была реализация украинской формулы мира , которая состоится на саммите в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 января может посетить Швейцарию и намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.