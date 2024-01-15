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В Давосе стартует экономический форум — темы обсуждения и чего ждать Украине

15 января 2024 07:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Давос 2024 — про что будут говорить и чего ждать Украине
Участники ВЭФ в Давосе. Фото: weforum.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Давосе стартует ежегодный экономический форум, на котором будут присутствовать представители около 100 стран, общественные деятели и бизнесмены. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и технологический прорыв искусственного интеллекта среди главных тем для обсуждения.

Новини.LIVE собрали всю информацию о программе форума.

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Кто примет участие в форуме

Как известно, форум в Давосе продлится с 15 по 19 января. В этом году в форуме примут участие более 300 общественных деятелей, 40 министров иностранных дел и около 1000 компаний. Также будут присутствовать главы государств и правительств стран Африки, Азии; а еще госсекретарь США Антони Блинкен, советник национальной безопасности Джейк Салливан, а также представители Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Среди глав государств и правительств будут, в частности, присутствовать:

  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер Нидерландов Марк Рютте;
  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • премьер-министр Китая Ли Цян;
  • премьер-министр Республики Корея Хан Дак Су; премьер Педро Санчес.

Украинскую делегацию возглавит глава государства Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на завтра, 16 января. Он выступит в рамках дискуссионной панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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Выступление Зеленского в программе форума. Фото: скриншот

Отмечается, что представителей России на Давосе не будет ни в сфере политики, ни в бизнесе. Начиная с 2022 года, Всемирный экономический форум проходит без участников от страны агрессора.

Главные темы обсуждения

Среди главных тем на форуме — война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и резкое технологическое развитие искусственного интеллекта. Кроме того, на протяжении всех дней форума на своих встречах и заседаниях участники будут обсуждать, как добиться прогресса в области глобальной безопасности, торговли, экономического роста, создания рабочих мест, защитить климат и природу.

Также значительное внимание будет уделено дезинформации, ведь в отчете ВЭФ она заняла первое место как глобальный риск на ближайшие два года.

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Что известно о Всемирном экономическом форуме (ВЭФ)

Всемирный экономический форум был начат еще в 1971 году. Уже 54 года он проходит на горнолыжном курорте Давос.

Эта международная инициатива была создана как масштабная площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей ведущих международных организаций, бизнесменов.

На форуме темами для обсуждений являются острые темы о событиях на мировой экономической, политической или экологической арене.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Среди участников — 81 страна и международная организация.

переговоры
Украина
Давос
война в Украине

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