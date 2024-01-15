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У Давосі Швейцарія та Україна підписали спільне комюніке щодо безпеки

15 січня 2024 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Давосі Швейцарія та Україна підписали спільне комюніке щодо безпеки
Пресконференція в Давосі. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це сьогодні, 15 січня, за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

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Завдяки цьому було зафіксовано згоду, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки у світі та регіоні, через що війна проти нашої країни є одним із головних дестабілізаційних кроків на Землі.

Зазначимо, що кореспондент Новини.LIVE перебуває у Давосі, ми триматимемо у курсі подій, які відбуватимуться в Українському домі.
 

"Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу", — зазначається в комюніке.

Мир для України та світу

Крім того, в документі йдеться про те, що "всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу" повинен триматися на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та головних принципах міжнародного права. 

"Ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеохопного, справедливого та міцного миру для України на основі Української формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів", — додали в комюніке. 

Нагадаємо, сьогодні у Давосі стартував щорічний економічний форум, на якому присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив штучного інтелекту — серед головних тем для обговорення. 

Швейцарія
Україна
Давос
безпека
війна в Україні
Економічний форум
Міністерство юстиції

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