У Давосі обговорили вплив війни в Україні на екологічну безпеку світу

Учасники форуму в Давосі. Фото: офіційний сайт Президента України

Однією із складових Формули миру для України є екологічна безпека. Бойові дії, спровоковані російськими загарбниками, завдали шкоди екології в усьому світі.

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України.

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Представники Німеччини, Фінляндії, Болгарії та перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко й міністр екології України Руслан Стрілець продемонстрували результати діяльності робочої групи щодо пункту "Екологічна безпека".

Як наголосив міністр, викиди парникових газів, спричинені війною в Україні, перевищують загальний обсяг викидів у Австрії.

"Рік тому було 97 мільйонів тонн викидів CO 2 . Сьогодні — 150 мільйонів тонн СО 2 . Світові зусилля з досягнення кліматичної нейтральності підірвані", — заявив він.

До того ж, як наголосив Руслан Стрілець, води, яка була втрачена внаслідок підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС, вистачило б, щоб забезпечити питною водою всю планету на два дні.

У зв'язку з цим було наголошено на необхідності уніфікувати методику підрахунку збитків і впровадити визначення "екоцид" у міжнародне право.

Саме цим зараз займається Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни під співголовуванням Андрія Єрмака та ексвіцепрем’єр-міністерки, колишньої міністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Маргот Вальстрем у своєму виступі наголосила, що зброя та її використання не лише вбивають людей, а й завдають прямої шкоди навколишньому середовищу.

Екологічно цінні території опинилися під окупацією

Вальстрем повідомила, що з початку війни на Донбасі у 2014 році майже 40 % екологічно цінних територій України опинилися під окупацією. Більшість із них — за останні два роки повномасштабної війни. За оцінками експертів, близько 10 % всієї території України зазнали шкоди.

Маргот Вальстрем також наголосила, що Україна є першою країною, яка визначила пріоритетність питань довкілля у мирному плані, а також визнала, що майбутнє здоров'я нації та безпека частково визначатимуться впливом війни на довкілля.

Раніше ми повідомляли, що у швейцарському Давосі триває зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі.