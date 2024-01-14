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Зеленський завтра прибуде з робочим візитом до Швейцарії

14 січня 2024 21:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський завтра прибуде з робочим візитом до Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії. Ця поїздка відбудеться завтра, 15 січня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зазначається, що під час візиту Зеленський зустрінеться з очільниками обох палат парламенту, лідерами партії та президентом Швейцарії.

Також він стане учасником Всесвітнього економічного форуму та проведе двосторонні зустрічі.  

візит Зеленського до Швейцарії
Скриншот допису з Telegram ОП

Відносини між країнами

Зазначимо, що у швейцарському Давосі триває зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. 

Володимир Зеленський
Швейцарія
Давос
економіка
війна в Україні

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