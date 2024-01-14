Зеленський завтра прибуде з робочим візитом до Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії. Ця поїздка відбудеться завтра, 15 січня.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Що відомо про майбутній візит глави держави
Зазначається, що під час візиту Зеленський зустрінеться з очільниками обох палат парламенту, лідерами партії та президентом Швейцарії.
Також він стане учасником Всесвітнього економічного форуму та проведе двосторонні зустрічі.
Відносини між країнами
Зазначимо, що у швейцарському Давосі триває зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку.
Також ми писали, що Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі.
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