Зеленський вперше зідзвонився з президенткою Швейцарії — про що говорили лідери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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Сьогодні Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Глава держави привітав співрозмовницю з обранням на посаду та початком президентського терміну.

Крім того, під час розмови лідерів було відзначено дедалі більшу динаміку двостороннього діалогу між Україною та Швейцарією. Також обговорено підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі.

"Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності. Окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня", — наголосив президент.

Президент та президентка також скоординували заходи двостороннього характеру на найближчу перспективу.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський з робочими візитами відвідав Литву та Естонію.