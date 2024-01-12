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Зеленский впервые созвонился с президентом Швейцарии — о чем говорили лидеры

12 января 2024 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский впервые созвонился с президентом Швейцарии — о чем говорили лидеры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе. 

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Сегодня Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Глава государства поздравил собеседницу с избранием на должность и началом президентского срока.

Кроме того, во время разговора лидеров была отмечена все большая динамика двустороннего диалога между Украиной и Швейцарией. Также обсуждена подготовка к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе.

"Рад, что диалог между Украиной и Швейцарией становится все более динамичным. Поблагодарил Швейцарию за непреклонную поддержку нашего государственного суверенитета и территориальной целостности. Отдельно выразил благодарность швейцарской стороне за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе 14 января", — подчеркнул президент.

Президент и президент также скоординировали меры двустороннего характера на ближайшую перспективу.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский с рабочими визитами посетил Литву и Эстонию.

Владимир Зеленский
переговоры
Швейцария
Давос

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