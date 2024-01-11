Зеленський прибув з візитом до Естонії

Володимир Зеленський з візитом в Естонії. Фото: twitter/Tsahkna

Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії. Він зустрінеться з низкою урядовців країни та проведе переговори.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", — написав естонський міністр.

Зазначимо, вчора, коли глава держави приїхав з неоголошеним візитом до Литви, він повідомив, що має намір ще відвідати Естонію та Латвію.

Візит Зеленського до Литви — останні події

Нагадаємо, 10 січня Зеленський прибув до Литви. Він провів зустріч з президентом країни Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро.

Також глава держави зустрівся зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, а також з її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Високопосадовці обговорили подальшу підтримку української інтеграції в НАТО та шляхи притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини на території України.

Крім того, президент України зустрівся з українською громадою у Вільнюсі. Зустріч відбулася в Українському центрі. Він підкреслив, що українці цінують всю допомогу, яку надає Литва.