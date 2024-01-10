Зеленський у Литві - Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Вільнюсі

Володимир Зеленський разом із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє під час зустрічі з українською громадою Литви. Фото: Офіс Президента

У середу, 10 січня, Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє зустрівся з українською громадою у Вільнюсі. Зустріч відбулася в Українському центрі.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з українською громадою — що відомо

Біля входу глав держав зустріли українські діти та подарували власноруч зроблені фетрові синьо-жовті квітки. Вони є символом Українського центру.

Зеленський ознайомився з діяльністю організацій, які підтримують Український центр і надають допомогу тимчасово переміщеним українським громадянам. Зокрема, це Литовське товариство Червоного Хреста, "Карітас Литва", волонтерська організація "Сестри — сестрам", Служба допомоги Мальтійського ордену.

"Українці вже мають десятки тисяч причин дякувати Литовській Республіці, литовським громадам, просто багатьом литовським родинам, які підтримали наших людей, нашу боротьбу, наше майбутнє", — зазначив Президент.

Він підкреслив, що українці цінують всю допомогу, яку надає Литва.

"Зброя від вас, політична підтримка від вас, волонтерські збори від вас, прихисток для українських жінок і дітей, наша спільна дипломатична робота, наші спільні культурні та освітні ініціативи — ми цінуємо все це", — додав глава української держави.

Такі кроки підтримки Зеленський назвав спільним ритмом справжньої довіри та поваги.

"І я впевнений, що українські та литовські серця вже ніколи не втратять звички до спільного ритму. Це ритм поваги. Це ритм свободи. Це ритм справжньої довіри", — резюмував Президент.

У свою чергу, Президент Литви наголосив, що, поки триває війна, двері Українського центру завжди будуть відкриті для українців.

"Ми продовжимо забезпечувати гідні умови життя для українських громадян, які були вимушені втекти від війни до Литви. Найголовніше, що ця підтримка відображає ставлення литовського суспільства, тому вона сильна й незмінна", — сказав Президент Литви.

Перша леді Литви відзначила героїзм українців, які ведуть запеклу боротьбу за свободу, незалежність і демократію.

"Для мене велика честь отримати державну нагороду України з рук Президента України Володимира Зеленського. Це нагорода для всього литовського народу, який із початку війни об’єднався заради України та її народу", — зазначила Діана Наусєдєнє.

Візит Зеленського до Литви — останні події

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув до Литви. В планах глави держави відвідати Латвію та Естонію.

Він вже провів зустріч з президентом країни Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро.

Також глава держави зустрівся зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, а також з її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Високопосадовці обговорили подальшу підтримку української інтеграції в НАТО та шляхи притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини на території України.